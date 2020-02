Para apresentar novo gramado, Palmeiras avalia fazer treino aberto ao público na arena

O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, disse nesta quinta-feira que o clube avalia a possibilidade de marcar na próxima semana um treino aberto à torcida no Allianz Parque. O objetivo é apresentar ao público a nova grama sintética do estádio antes da estreia do time no piso. A primeira partida será no dia 16, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Inclusive, para facilitar a ambientação dos jogadores à nova superfície de jogo, o treinador pretende realizar ao menos três treinos no local. "Vamos treinar quarta, sexta e sábado", disse em entrevista à rádio Kiss FM. O treinador mencionou na mesma entrevista a ideia de se fazer um treino aberto para a torcida palmeirense ter o primeiro contato com o gramado. O clube e a gestora do estádio conversam para organizar um evento que marque a utilização do novo piso.

Desde a inauguração do estádio, em novembro de 2014, o Palmeiras só realizou uma vez um treino aberto à torcida no local. A atividade foi abril de 2018, véspera da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O Palmeiras perdeu a decisão nos pênaltis. Depois dessa ocasião, o clube não voltou mais a realizar atividades no estádio com a presença do público.

A equipe também terá um campo com gramado sintético na Academia de Futebol. O local já está em obras e deve ficar pronto no fim deste mês. A reforma no centro de treinamento atrasou porque o solo precisou passar por procedimentos de reforço para melhorar a consistência e poder suportar o peso do novo piso.

Antes do treino do Palmeiras no estádio e do primeiro jogo do time no piso sintético, o estádio terá outro evento no local. Neste sábado o Allianz Parque recebe o The Send, conferência religiosa com a presença de pastores, cantores e pregadores. O Morumbi e o estádio Mané Garrincha, em Brasília, também serão sedes do mesmo evento. Entre as presenças mais famosas estão o pastor Silas Malafaia e atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.