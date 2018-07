Para atacante chileno, Venezuela está melhor que Brasil

"Não devemos subestimar a Venezuela", afirmou Paredes em entrevista coletiva sobre o jogo na cidade de San Juan, no domingo.

"Para mim, eles jogaram melhor do que o Brasil nestes três jogos, e sabemos o que é o Brasil -- uma potência mundial -- então vai ser uma partida difícil."

A Venezuela empatou com o Brasil por 0 x 0 no confronto entre as equipes pelo Grupo B e terminou empatada em pontos com o time do técnico Mano Menezes, que ficou na primeira colocação da chave por ter melhor saldo de gols.

Tradicionalmente um dos times mais fracos na América do Sul, a Venezuela é uma das surpresas do torneio disputado na Argentina.

Cerca de 20.000 chilenos devem fazer a viagem de Mendoza para San Juan para o jogo de domingo. As duas cidades são próximas da fronteira chilena, e a equipe de Claudio Borghi tem aproveitado o grande apoio em seus confrontos na região até agora.

"Seremos como o time da casa em San Juan", disse Paredes. "E se vencermos no domingo, voltaremos para Mendoza (para a semifinal) com nossos torcedores, que são muito importantes."