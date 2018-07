Para atrair público, Santos vai distribuir camisas em estreia

O Santos vai realizar uma "chuva de camisas" para os torcedores na estreia da equipe no Campeonato Paulista, contra o Ituano, no próximo domingo, às 19h30, na Vila Belmiro. A ideia do departamento de marketing é atrair público para o duelo que reedita a final do ano passado.

A convocação foi feita pelo atacante Robinho, em um vídeo divulgado pelo Santos em seu site oficial. "Compareçam à Vila Belmiro para a estreia do Santos no Paulistão porque vai ter chuva de camisas e tomara Deus que também tenha chuva de gols", disse o atacante

A ação procura melhorar a média de público do Santos nos jogos na Vila. No Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe atraiu 9.243 torcedores por partida. O número representa a quarta pior média da competição, à frente apenas de Criciúma, Figueirense e Goiás.

Nesta temporada, o presidente Modesto Roma Junior já confirmou que o clube vai fazer duas partidas no interior (Red Bull, em São José do Rio Preto, e o Linense, em São José dos Campos) e uma no Pacaembu (contra o Audax) na primeira fase do Paulistão. Por outro lado, a diretoria descartou um projeto de uso do Pacaembu no edital aberto pela prefeitura.