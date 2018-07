Para Bale, prêmio de melhor da Europa 'não está na lista de prioridades'

Ao lado de seu companheiro de Real Madrid Cristiano Ronaldo e do francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, o galês Gareth Bale concorre nesta quinta-feira ao prêmio de melhor jogador da Europa. Mas, embora tenha enaltecido a disputa, o atacante minimizou a importância de uma eventual consagração.

Para ele, o fundamental é estar focado em conquistar títulos com o Real Madrid. "Claro que seria incrível, mas vou me concentrar no meu jogo e no que posso fazer para a equipe. É bonito, claro, receber prêmios individuais, mas não está na minha lista de prioridades. Quero ganhar troféus com minha equipe e meu país e, quando isto acontece, aparecerão reconhecimentos desse tipo", ponderou o galês nesta quarta-feira.

Bale acrescentou ainda que, se está disputando o prêmio, isso se deve apenas ao desempenho coletivo do time. "Não se pode alcançar esse tipo de reconhecimento individual por sua própria conta, mas somente através de jogar coletivamente. Estar nomeado é incrível, mas devo agradecer a todos os meus companheiros."

Sobre a final da próxima Liga dos Campeões, que será disputada em Cardiff, capital do País de Gales, Bale admitiu que terá, sim, uma motivação extra. "Eu me recordo que depois de ganhar a primeira Liga dos Campeões a Supercopa da Europa foi disputada em Cardiff, e foi um momento incrível jogar em casa. Mas disputar a final da Liga dos Campeões ali é uma motivação ainda maior", destacou o galês, que é natural da cidade galesa.

Ainda nesta quarta-feira, Gareth Bale recebeu mais uma chance de atuar em sua cidade ao ser novamente convocado pela seleção de País de Gales. A equipe enfrenta a Moldávia em 5 de setembro, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e a partida também será disputada em Cardiff.