Para Barcos, Palmeiras 'perde referência' sem Marcos Assunção

SÃO PAULO - Desde o ano passado, o volante Marcos Assunção se tornou fundamental para o Palmeiras, principalmente por sua qualidade nas jogadas de bola parada, responsáveis por boa parte dos gols da equipe. Sem o jogador, suspenso, a equipe "perdeu a referência" para a partida diante do Linense, nesta quarta-feira, fora de casa, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. Pelo menos esta é a análise do atacante Hernán Barcos.

"(Marcos Assunção) é um jogador muito importante, mas quem entrar vai fazer bem as coisas e ajudar a equipe. Sabemos que perdemos a referência, principalmente na bola parada, mas temos jogadores muito bons para tentar amenizar este problema", declarou o argentino, que vive boa fase e marcou dois gols no empate por 3 a 3 diante do São Paulo, no último domingo.

Sem Assunção, o técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar Patrik como titular, recuando João Vitor. Daniel Carvalho também está confirmado, já que Valdivia segue fora. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o chileno chegou a participar do treino desta terça, mas será desfalque porque ainda busca o melhor condicionamento físico.