Para Bauza, jogo-treino ajuda São Paulo a se adaptar ao Pacaembu

O São Paulo fez nesta terça-feira o último teste antes da estreia oficial na temporada 2016 e o técnico Edgardo Bauza aprovou o rendimento do time, além de valorizar a oportunidade de ambientação ao Pacaembu. No jogo-treino com o Boa Esporte, a equipe pode se acostumar com o gramado, que segundo o argentino, é de um tipo diferente e, por isso, exige adaptação para os jogos que serão mandados no local.

"É importante que nos acostumemos com o campo do Pacaembu, porque a grama é bem pequena, curta, e assim a bola corre muito. Na verdade, jogos-treino como o de hoje são fundamentais para fazer a equipe pegar o jeito, aprimorar o entrosamento e conhecer melhor o gramado das partidas que virão pela frente", disse o argentino ao site oficial do clube. Nesta terça Bauza completou 58 anos de idade.

Com o Boa Esporte o São Paulo ganhou por 1 a 0, gol de Bruno no segundo tempo. O treinador manteve a escalação utilizada no amistoso com o Cerro Porteño, em Assunção, e realizou muitas mudanças na segunda etapa. "Foi um jogo que serviu bastante para melhorar a nossa preparação, mas a nossa equipe ainda não está 100%. Demos mais um passo à frente, o ritmo já foi melhor do que o apresentado no Paraguai, mas queremos aproveitar esta semana final de ajustes para trabalhar", comentou.

No sábado o São Paulo vai até Campinas, onde enfrenta o Red Bull, no Moisés Lucarelli, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Quatro dias depois o elenco vai até Trujillo, no Norte do Peru, para enfrentar o Cesar Vallejo, pelo jogo de ida da fase preliminar da Copa Libertadores.

A partida de volta será a primeira das seis que o time deve mandar no Pacaembu. Com o Morumbi fechado para a troca do gramado, o estádio municipal foi o escolhido pela diretoria. O retorno do São Paulo à sua casa será no dia 13 de março, contra o Palmeiras, pelo Estadual.