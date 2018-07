Para Blanc, França merecia vitória mais elástica Desde que Zinedine Zidane se aposentou, em 2006, a França não havia vencido mais nenhuma partida em competições de primeiro escalão, como Copa do Mundo ou Eurocopa. O fim do jejum veio nesta sexta-feira, com triunfo por 2 a 0 sobre a dona da casa Ucrânia, em Donetsk. Após o jogo, o técnico Laurent Blanc afirmou que a França tinha condições de fazer mais.