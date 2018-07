Para Borges, Villa Nova dará trabalho ao Cruzeiro

"O Villa Nova tem uma das melhores defesas da competição. Está bem, em terceiro lugar. A equipe é muito forte, ainda não perdeu. São as duas equipes invictas do Mineiro. Tem tudo para ser um grande jogo. Pena que não vai ser no Mineirão", declarou o jogador.

Borges avaliou que o palco do confronto também será um obstáculo para o Cruzeiro. De acordo com ele, o gramado do Estádio Castor Cifuentes não está em condições para a disputa em bom nível técnico, o que deve deixar a partida bastante "pegada".

"Vai ser um jogo difícil. O campo é ruim, de péssima qualidade. O time deles vem bem na competição. Certamente, não será um jogo vistoso, mas sim de muita pegada e disputa. Vai ser um jogo de muita vontade de ambas as partes. Tem jogos que não dá para resolver na técnica, tem que ser na vontade. Se tivermos vontade, a técnica prevalece e espero que a gente vença nos contatos", afirmou.