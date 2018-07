Para Buffon, será muito difícil a Itália repetir o feito

O goleiro Gianluigi Buffon afirmou nesta quinta-feira, 27, que a chance da Itália conquistar o quinto título mundial na África do Sul é menor do que há quatro anos, quando levantou a taça. "A chance de nós sermos campeões são menores do que na Alemanha. Vai ser muito difícil repetirmos o feito", revelou o jogador, que, mesmo assim, acredita em uma boa campanha no Mundial.

"Temos tudo para ir bem na Copa. Mas para defendermos o título com sucesso precisamos de sorte em uma série de situações. Se formos eliminados, nós temos que fazer de tudo para sair da competição com a cabeça erguida, dando uma boa imagem do futebol italiano", comenta Buffon, considerado um dos melhores goleiros em atividade.

Para o arqueiro, o Paraguai será o oponente mais difícil da Itália na primeira fase da Copa do Mundo da África do Sul. Além dos paraguaios, os atuais campeões mundiais terão pela frente a Nova Zelândia e a Eslováquia. "A partida contra o Paraguai será a mais difícil. É uma equipe complicada e a primeira partida é sempre difícil. Começar com uma vitória é importante", avalia o jogador italiano.

Recuperado de uma lesão no joelho que o deixou dois meses afastado do futebol, Buffon está confiante para repetir o mesmo desempenho de quatro anos atrás, quando foi um dos destaques da seleção italiana na campanha do tetracampeonato mundial. "Tenho fé na minha capacidade. Dizer o contrário seria uma mentira", avaliou o jogador, que garantiu a sua permanência na Juventus para a próxima temporada.

A Itália, que está na cidade italiana de Serestriere, na região dos Alpes, será a primeira seleção a conseguir o segundo título consecutivo depois do Brasil, bicampeão mundial em 1958 e 1962, caso seja a campeã do Mundial da África do Sul.