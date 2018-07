Para Busquets, Real Madrid é o pior adversário possível

Em entrevista coletiva neste domingo, Busquets comentou que o Real Madrid tem "grandes jogadores e um grande treinador" e analisou as chances de o Barça revidar a derrota na final da Copa do Rei: "São partidas iguais às duas últimas, que foram decididas por detalhes. Creio que será igual", afirmou.

Para Busquets, não há favorito: "Temos as mesmas chances. Serão partidas muito disputadas e temos que estar muito concentrados. Custará muitíssimo e se decidirá por jogadas pontuais", afirmou o volante, que não quis comentar a escalação de Pepe e a mudança na forma de jogar do Real: "Nos preocupamos com nosso futebol apenas".