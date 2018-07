Para Caio Júnior, goleada dá confiança ao Grêmio

"Acho que o primeiro tempo foi bom, consistente. Foi melhor que o segundo tempo no aspecto defensivo, mas é normal, porque o adversário se expõe mais. Mas, para analisar o jogo, tenho que pensar nas últimas quatro partidas. Tivemos bons momentos alternando com maus momentos. Está sendo positivo, alguns jogadores nitidamente precisam de confiança", comentou o treinador, após o jogo.

Com uma semana até o próximo jogo, diante do São José, pela última rodada da fase de classificação do primeiro turno, Caio Júnior comemora a chance de poder treinar a equipe por uma semana completa. "O domingo com a família vai ser bom para todos, merecíamos isso. Tem muita coisa para fazer. Até neste momento quando que eu treinei? Foi na pré-temporada em Bento (Gonçalves). Esta semana vai ser a primeira semana que eu vou poder colocar alguns tipos de treinamento que são com objetivo tático", lembrou ele.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Naldo e Fernando não jogam no sábado. Caio Júnior adianta que Saimon vai retomar sua posição de titular. A vaga no meio ainda está em aberto. "A semana é que vai escalar a equipe, dentro de uma coerência. O Julio Cesar também pode voltar esta semana", ressaltou o comandante gremista.