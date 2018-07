Para camaronês Mbia, jogo com Brasil 'é questão de orgulho'

Foram duas derrotas em duas partidas na Copa do Mundo. A primeira, contra o México, por 1 a 0. Na segunda, além da vexatória goleada por 4 a 0 diante da Croácia, uma das imagens mais desagradáveis do torneio até o momento, com a briga entre os companheiros Benoit Assou-Ekotto e Benjamin Moukandjo. É com esse retrospecto que Camarões, já eliminado, enfrentará o Brasil na segunda-feira, às 17 horas, em Brasília.

Para apagar, ou ao menos minimizar, a péssima impressão deixada até agora, um bom resultado é fundamental. Por isso, os camaroneses prometem encarar a partida como "questão de orgulho". "Precisamos melhorar a nossa imagem e não fazer como em 2010, quando terminamos sem nenhum ponto", disse o meia Stéphane Mbia, em entrevista ao site da Fifa. "É uma questão de orgulho, como africano e como camaronês."

A má campanha da seleção camaronesa poderia ser prevista antes mesmo do início do torneio. Isso porque os jogadores ameaçaram iniciar uma greve e sequer vir ao Brasil por conta do desentendimento com dirigentes da federação local pelo pagamento de uma premiação que teria sido prometida pela entidade. O conflito atrasou a preparação e atrapalhou a equipe.

"É preciso ser objetivo e realista, porque isso foi um fator", admitiu Mbia. "Em um grande torneio, numa Copa do Mundo, precisamos respeitar certas regras. Pagamos pelos nossos erros inconscientemente, porque dentro de campo demos o nosso melhor. Ninguém queria errar."