Para celebrar Dia das Crianças, Luan distribui brinquedos em comunidade onde cresceu

Acostumado a desarmar os adversários e roubar as bolas nas partidas, o volante Luan, do São Paulo, mostrou neste Dia das Crianças que também é generoso a ponto de dar e doar presentes. Na última sexta-feira, 8, o meio-campista tricolor esteve no Morro Doce, na Zona Oeste da capital paulista, para distribuir brinquedos às crianças que moram na região.

Ao todo foram entregues 500 brinquedos em um evento realizado no CEU Anhanguera (Centro Educacional Unificado), equipamento público da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo que promove educação para crianças e adolescentes que moram nas áreas periféricas da capital paulista.

A ação solidária contou com o apoio de uma fabricantes de brinquedos, que doou as lembranças para as crianças, e também com os amigos do jogador, que foram os responsáveis pela logística do transporte e distribuição dos presentes. "Para muitos, esses serão os únicos brinquedos que terão durante muito tempo. Por isso, colocar um sorriso no rosto desses pequenos significa muito pra mim”, disse Luan que morou no Morro Doce até se tornar jogador profissional do São Paulo.

”Já estive aqui no lugar dessas crianças. Sei que esse simples gesto faz toda a diferença para quem não tem muitas condições. Lembro o quanto eu ficava feliz quando alguém vinha aqui no dia das crianças e distribuía bolas, carrinhos e outras coisas”, lembra o volante são paulino.

Revelação de Cotia, Luan figura entre os profissionais do São Paulo desde 2018, mas foi em 2020, sob o comando do técnico Fernando Diniz, que o jogador se tornou peça fundamental na equipe titular e unanimidade entre os torcedores.

Com a chegada de Hernán Crespo, Luan atingiu a melhor fase da carreira no primeiro semestre deste ano. O volante chegou a marcar o primeiro gol na carreira, contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, e foi ele o responsável por abrir placar na decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na vitória por 2 a 0 que deu ao São Paulo o título estadual depois de 16 anos.

Apesar de Luan continuar tendo atuações seguras, o São Paulo está longe de apresentar o mesmo futebol do começo do ano nesta segundo semestre. Depois de ser eliminado na Libertadores e Copa do Brasil, o tricolor sofre para deslanchar no torneio nacional. Nesta segunda-feira, a equipe paulista amargou o quinto empate seguido contra o Cuiabá, e não consegue se afastar do perigo de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro.

Completada 25ª rodada da competição, o São Paulo se encontra na 13ª posição da tabela, com 30 pontos. Na quinta-feira, a equipe de Hernán Crespo recebe o Ceará, no Morumbi, às 19h.