Para celebrar marca atingida no Vasco, Cano leiloará itens e fará doação a comunidade

Germán Cano é o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. O atacante argentino atingiu a marca de 29 gols no dia 24 de abril, ao marcar duas vezes contra o Resende no Campeonato Carioca, superando Petkovic, que fez 28. Para celebrar o feito, o centroavante irá leiloar algumas peças em parceria com a plataforma Play For a Cause.

Os itens que Cano disponibilizará para o leilão são uma camisa de jogo branca (número 2), com lance inicial de R$ 580 , um par de chuteiras , com lance inicial de R$ 680, e uma jaqueta corta vento - lance inicial de R$ 520. Todo o dinheiro arrecadado será convertido em cestas básicas, que serão doadas no Morro do Tuiuti, comunidade vizinha ao estádio de São Januário.

Todas as peças foram usadas por Cano, que também irá autografá-las. Você pode ver como participar aqui.

Apesar do rebaixamento do Vasco na temporada 2020, Cano caiu nas graças da torcida cruzmaltina pelo alto número de gols - foram 24, o que o colocou como artilheiro do time no ano. Na temporada 2021, o centroavante tem cinco gols em sete jogos, contra Resende (duas vezes), Flamengo, Fluminense e Boavista.