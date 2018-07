Para Celso Roth, só a vitória interessa ao Vasco Apesar de enfrentar, fora de casa, um embalado Avaí, que vem bem no início do Brasileirão, o técnico Celso Roth enfatizou que somente a vitória interessa ao Vasco na partida deste domingo, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.