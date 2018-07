Para Celso Roth, 'sorte' definiu vitória do Cruzeiro

"Eu acho que o diferencial do Cruzeiro foi a sorte. O Cruzeiro teve sorte hoje. No jogo do Grêmio, foi absurdo, contra o São Paulo também. Contra o Internacional, foi preciosismo do Paulo César (de Oliveira), e hoje nós tivemos sorte. Este foi o diferencial", disse, reclamando da arbitragem no empate por 0 a 0 contra o Inter.

O treinador reclamou do excesso de erros da equipe e avaliou que o placar poderia ter sido diferente se não fosse a sorte cruzeirense. "Estou preocupado com o placar, porque poderia ter sido melhor, como também poderia ter sido pior. Preocupa. Nós tivemos uma atuação razoável, mas ainda com muitos erros. E isso preocupa".

Esta, no entanto, não foi a análise dos jogadores, que exaltaram a determinação do time mineiro. "Todo mundo batalhando, não tem jogo fácil, não tem vitória fácil. É desta maneira que temos que jogar para vencer e subir ainda mais na tabela. Uma vitória para dar mais tranquilidade", comentou o volante Leandro Guerreiro.

"Jogamos muito bem, a gente está trabalhando bem, o time melhorou. Com a entrada de Souza e Martinuccio, acho que (o Cruzeiro) jogou melhor, porque são jogadores que têm uma qualidade técnica diferente e conseguimos matar o jogo no final. A gente tem que pensar agora no jogo de domingo, difícil, contra o Flamengo", destacou o meia Montillo.