Para Chicão, Tite não deve poupar titulares em clássico

"É difícil manter a mesma intensidade, mas vamos descansar e esperamos recuperar todo mundo para o jogo de domingo. Todos querem jogar, é clássico, é um jogo diferente, vamos procurar entrar em campo bem", declarou o jogador, nesta quinta-feira. "Não tem situação para poupar jogadores. A Libertadores fica um pouco de lado agora e vamos tentar recuperar a liderança (do Paulista). A gente tem elenco para brigar pelos dois títulos", completou.

Com 31 pontos, o Corinthians está na terceira colocação do Campeonato Paulista, com mesmo número de pontos do São Paulo, segundo, e um atrás do líder Palmeiras. Se no estadual a equipe ainda briga pela liderança, na Libertadores ela foi conquistada com a vitória por 1 a 0 sobre o Cruz Azul, no Pacaembu.

Para Chicão, o bom momento na competição continental pode dar tranquilidade e servir de incentivo para o clássico deste domingo. "Era importante vencer e assumir a liderança as vésperas do clássico. Vamos respeitá-los (Palmeiras) mas precisamos vencer para recuperar a liderança", avaliou.

O zagueiro corintiano sabe, no entanto, que a tarefa não será fácil, já que o rival vive ótimo momento na temporada. "A equipe do Palmeiras está bem. Muito se falava das jogadas de bola, mas isto mudou. Isso até incentiva mais a gente a vencer. Vamos trabalhar bastante, será um jogo difícil e não podemos dar mole", comentou.

ELENCO SE REAPRESENTA - Nesta quinta-feira, os jogadores se reapresentaram no CT Joaquim Grava. Enquanto os titulares fizeram um trabalho físico na academia, os reservas foram a campo, inclusive Alessandro. O experiente lateral briga pela titularidade no clássico com o volante Edenilson, que tem atuado bem, mesmo improvisado, e conquistou a confiança de Tite.