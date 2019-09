Pará cita versatilidade no Santos e se diz pronto para enfrentar o Athletico-PR

Um dos desfalques do Santos para a partida contra o Athletico-PR, neste domingo, em Santos, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o lateral-direito Victor Ferraz, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também se lesionou no joelho direito em um treinamento nesta semana. Seu provável substituto será Pará, que está de volta ao clube depois de sete anos e não vê a hora de reestrear no estádio da Vila Belmiro.

"Estou preparado. Venho treinando forte com os meus companheiros. Não depende só de mim, depende do (Jorge) Sampaoli e do que ele achar melhor para esse jogo. Será uma emoção muito grande voltar à Vila Belmiro. Palco onde todo jogador gosta de pisar. Jogou ali um dos maiores de todos. É motivo de satisfação muito grande voltar ali. Se Sampaoli precisar de mim, darei a vida para que conquistemos três pontos", disse Pará, que defendeu o Santos pela primeira vez entre 2008 e 2012.

Para tentar agradar o treinador argentino, o lateral-direito afirmou que está pronto para assumir outras funções dentro de campo. O defensor, inclusive, disse que essa sua qualidade foi um dos fatores que o fez voltar ao Santos. "Se Sampaoli pedir, tenho essa capacidade de duas ou três funções. Joguei de lateral-esquerdo e volante na primeira passagem. Voltei porque tenho qualidade para essas funções. Espero corresponder à altura quando Sampaoli precisar de mim", comentou.

Diante do Athletico-PR, o Santos estará descansado, pois não atuou neste meio de semana, enquanto que o rival de Curitiba enfrentou o Grêmio, nesta quarta-feira, pelas semifinais, e se classificou nos pênaltis à final da Copa do Brasil. Pará, no entanto, não enxerga isso como uma vantagem. "Acredito que não. É grande jogo, clássico do futebol brasileiro. Athletico-PR tem muita qualidade, demonstrou isso contra o Grêmio. Estão de parabéns, mas jogaremos em casa, com a nossa torcida, e esperamos fazer um grande jogo por mais uma vitória", opinou.

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Athletico-PR até a manhã de sábado, quando faz o último treinamento antes da partida. Atualmente, o time é vice-líder do Brasileirão com 36 pontos, mesmo número do líder Flamengo, ex-clube de Pará, que leva vantagem pelo saldo de gols (20 a 12).

No treinamento da manhã desta quinta-feira, a única "novidade" do trabalho em relação aos dias anteriores foi a já esperada ausência de Soteldo, que se apresentou à seleção da Venezuela para a disputa do amistoso contra a Colômbia, na próxima terça, nos Estados Unidos.

Além dele e de Victor Ferraz, diante do Athletico-PR Jorge Sampaoli não contará com o lateralesquerdo Jorge, o atacante paraguaio Derlis González e o meia peruano Cueva, também chamados para as suas respectivas seleções nacionais.

A provável escalação é a seguinte: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Carlos Sánchez, Diego Pituca, Evandro e Felipe Jonatan (Alison); Eduardo Sasha, Uribe (Lucas Venuto ou Jean Mota) e Marinho.