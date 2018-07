Para Cleiton Xavier, tempo para treinar será fundamental na reta final

O Palmeiras voltou aos treinamentos nesta quarta-feira após dois dias de folga para iniciar a preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro. O meia Cleiton Xavier avalia que o longo tempo de preparação - o próximo jogo será apenas no dia 17 de novembro, diante do Atlético Mineiro - será benéfico. "Tem muita coisa para ser arrumada, alguns detalhes. Para não pecar como foi no primeiro turno. Ainda bem que tem esse tempo para se preparar"", comemorou o meia em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira na Academia de Futebol.

Neste ano, Cleiton não se tornou titular, mas fez quatro gols importantes no Campeonato Brasileiro, contra Corinthians, Vitória e Internacional, no Allianz Parque, e contra o Sport, na Ilha do Retiro. "O mais importante do tudo é se sentir importante para a equipe. É assim que eu me sinto. Sei da minha importância. Cuca tem confiança em mim. Ele conversou comigo, pediu para eu me preparar. Não só eu, todos se sentem assim. Me sinto importante para o time e conto com a ajuda deles para ser importante", afirmou.

No início ano, Cleiton teve uma lesão na panturrilha em janeiro que o tirou dos gramados por quase três meses. Voltou em abril. No meio do ano, outro problema muscular, agora na coxa, acabou afastando-o por quase dois meses. "No momento ruim, passam muitas coisas pela cabeça. Você mesmo se pergunta o que está acontecendo. O próprio tempo dá a resposta, e foi o que aconteceu. Com calma e tranquilidade, fomos pelo lado positivo e deu tudo certo", afirma o autor do gol na partida diante do Inter.

Nesta quinta-feira, os jogadores não trabalharam com bola. Os treinos foram dirigidos para o fortalecimento físico dos jogadores. Uma das novidades foi a presença de Lucas Barrios, que vinha sendo desfalque por causa de um edema muscular, mas participou normalmente. O meia Róger Guedes não treinou por causa de uma pancada no quadril na partida contra o Inter.