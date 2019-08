Para comemorar os 109 anos, Corinthians oferece 109 horas de atividades na arena em Itaquera

Para comemorar os 109 anos de sua fundação, o Corinthians vai promover 109 horas de atividades esportivas, culturais e sociais na arena em Itaquera nos dias 31 de agosto e 1º setembro.

O clube informa que a programação não vai interferir na partida contra o Atlético-MG, marcada para o dia 1º às 19h. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, é uma atração do fim de semana de comemorações.

Entre as ações já confirmadas, algumas gratuitas, outras pagas, todas simultâneas, estão aulas de fitdance, zumba, funcional e alongamento na academia Spider Fit; oficinas de futsal, basquete e artes marciais; exibições de boxe e a realização da Magnus Chute Cup, promovida pelas escolas da rede Chute Inicial, além de uma área kids no quarto andar. No sábado (31), às 19h30, um evento de MMA irá movimentar o átrio do prédio Oeste. Na madrugada de sábado para domingo, o camarote vai promover uma festa da virada.

No estacionamento oeste do estádio, será realizado o Arena Car Show. Para relembrar a história do clube, o auditório da Arena Corinthians irá exibir, em parceria com a Canal Azul, os documentários oficiais do clube durante todo o sábado.

No domingo, o auditório dará lugar a três módulos de painéis da escola The360, abordando assuntos ligados ao futebol, comunicação e marketing esportivo. O Tour Casa do Povo, uma das principais atrações da Arena Corinthians, também marcará presença na programação de aniversário, com horário estendido no sábado e visitas durante a noite. Os detalhes da programação estão no site timao109.arenacorinthians.com.br.

A torcida organizada Estopim da Fiel vai continuar realizando evento iniciado em 2010 estendendo bandeiras ao redor do estádio em homenagem a cada ano da história do clube. Serão, portantos, 109 bandeiras no dia 1º de setembro.