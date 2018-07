Para corrigir problema, Valdivia resolve que vai fazer cirurgia no nariz

A lesão no nariz sofrida por Valdivia não parece ter sido tão simples assim. O meia deverá passar por cirurgia no fim do ano e deverá atuar alguns jogos do começo da próxima temporada com uma máscara protetora. O jogador está fora da equipe por estar se recuperando também de uma lesão na coxa direita.

O chileno decidiu que vai passar por cirurgia após ouvir a recomendação do otorrinolaringologista que ele visitou na última segunda-feira. Mas o jogador resolveu que só vai operar após o término da temporada.

O jogador prometeu se manifestar através de sua página pessoal no Twitter sobre as duas contusões sofridas, mas não falou nada até o momento. O curioso é que a decisão de passar por cirurgia é o oposto do que dizem os médicos do Palmeiras. Eles asseguram que o tipo de lesão sofrida pelo meia não tem necessidade de nenhum ato cirúrgico e que pode se cicatrizar sozinha.

O fato é que Valdivia vai ficar longe dos gramados por pelo menos um mês por causa da lesão na coxa. No total, ele vai desfalcar o time por sete partidas do Campeonato Brasileiro e mais duas da Copa do Brasil.