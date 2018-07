Para Cristóvão Borges, Fluminense merecia ter vencido o Cruzeiro

Cristóvão Borges deixou o Maracanã frustrado com o empate do Fluminense com o líder Cruzeiro, no domingo. O técnico acredita que o time carioca jogou melhor e fez por merecer o triunfo na partida de seis gols - empate por 3 a 3.

"O vencedor tinha de ser o Fluminense", declarou o treinador, que, apesar do revés, ficou satisfeito com o nível do futebol apresentado pelas equipes. "Foi um grande jogo, digno do futebol brasileiro, com as equipes atuando para frente, alta intensidade, como se joga em todos os lugares do mundo. Ficamos muito felizes."

Contestado por parte da torcida, Cristóvão vê o bom desempenho contra o líder do Brasileirão como resposta às críticas. "Eu sei o time que eu tenho. Por isso a confiança. Hoje foi só a confirmação. Acho que ainda vamos melhorar bastante nesse campeonato. Já tínhamos sentido de novo isso contra o Corinthians, quando fizemos um grande jogo. Contra uma equipe ainda melhor, jogamos ainda melhor. Isso faz com que fiquemos bastante contentes."

O técnico vinha sendo alvo da torcida principalmente em relação às substituições realizadas no decorrer dos últimos jogos, como aconteceu no confronto com o Goiás. Naquela partida, Cristóvão foi criticado por ter colocado o jovem atacante Kenedy em campo. No domingo, o mesmo jogador fez a diferença ao marcar o gol de empate do Fluminense nos minutos finais do jogo.

"Tem coisas que ficam difíceis para mim. Está se falando muito de tudo que faço, estão criando um clima e as minhas mexidas viraram um grande evento. Depois do jogo é mais fácil comentar. Esta é minha análise. Essa substituição eu fiz em Goiás, e perdemos. Foi qualificada como estranha. Com certeza deixou de ser estranha hoje", rebateu.

Com o empate no Maracanã, o Fluminense ocupa o quinto lugar da tabela, fora do G4. O time soma 31 pontos, dois a menos que o Corinthians, primeira equipe dentro da zona de classificação à Copa Libertadores.