Para Cuca, 1ª vitória como visitante trará confiança ao Palmeiras

O técnico Cuca e os jogadores do Palmeiras destacaram a importância da vitória por 4 a 2 sobre o Bahia, neste domingo, na Fonte Nova. Foi a primeira vitória do time como visitante. Até então, o atual campeão havia feito quatro jogos longe do Allianz Parque e acumulava quatro derrotas. Pior, não havia marcado um gol sequer.

"Essa vitória nos traz alívio, claro. Se tivéssemos perdido hoje poderíamos ter terminado a rodada na zona do rebaixamento. Essa vitória é importante para darmos uma arrancada", ressaltou Cuca.

Para o atacante Willian, autor do quarto gol, a vitória foi fruto de um trabalho de confiança que o técnico Cuca fez sobre os jogadores. "O Cuca botou essa confiança no grupo e isso é importante. A gente sabe que a pressão é grande. Mas tivemos muita entrega. Sabemos o quanto é difícil vencer aqui. Fiz o gol, foi importante, mas a força do grupo é fundamental".

A vitória leva o Palmeiras aos 10 pontos, momentaneamente, na 12ª colocação. O Bahia tem o mesmo número de pontos, mas está uma posição à frente pelo número de gols marcados (13 a 11). Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Atlético-GO, quarta-feira, às 21h, no Allianz Parque. Na quinta, o Tricolor baiano encara o líder Corinthians, 19h30, na capital paulista.