Para Cuca, vitória do Palmeiras encerra polêmica com Barrios

A goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre o Figueirense, nesta quinta-feira, serviu para encerrar uma polêmica recente no elenco. O técnico Cuca disse após o jogo no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, que, ao colocar no segundo tempo o atacante Lucas Barrios, terminou o princípio de atrito com o paraguaio iniciado nos últimos dias durante entrevistas.

"O que passou com o Barrios foi passado. Fui mal interpretado. Ele está focado no Palmeiras, é um baita profissional, uma pessoa culta", afirmou o treinador em entrevista coletiva. Barrios entrou no segundo tempo e voltou a ser utilizado pelo treinador após dez jogos de ausência. O paraguaio ainda teve uma boa chance para marcar um gol, já nos minutos finais.

A polêmica entre os dois começou em uma entrevista de Cuca à rádio Bandeirantes, na segunda-feira. O técnico afirmou que só voltaria a escalar o atacante quando ele voltasse a mostrar foco no clube, pois havia mostrado a vontade de sair do Palmeiras. No dia seguinte Barrios retrucou, ao dizer para o canal SporTV que estava comprometido com a equipe e disponível para ser escalado.

O paraguaio afirmou após o jogo que a situação está superada e, no futuro, vai servir para fortalecer o ambiente. "Quando acontecem certas coisas o grupo se une cada vez mais. Sempre que o Cuca e o Palmeiras precisarem, vou estar à disposição, posso ser importante para o time", comentou Barrios.

O elenco se reapresenta na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol. A diretoria vai apresentar no fim do treino o zagueiro colombiano Yerry Mina, ex-Independiente Santa Fé, que esteve no Allianz Parque nesta quinta-feira e cumprimentou a torcida no intervalo.