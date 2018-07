Para Daniel Alves, expectativas na seleção são muito grandes

Daniel Alves fez dois desabafos neste sábado, como nenhum outro da seleção havia feito até agora. Postura corajosa diante de discursos muitas vezes orquestrados. Sem rodeio e fugindo do lugar-comum, o lateral afirmou que o povo brasileiro criou uma expectativa muito grande na seleção, e não levou em consideração a dificuldade que o time enfrentaria diante de rivais que se prepararam e evoluíram no futebol. Disse isso depois de uma vitória razoavelmente boa na estreia contra a Croácia, apesar da ansiedade, e de um empate contestado frente aos mexicanos.

"Não pensamos que estamos devendo para o torcedor. Ocorre que o povo brasileiro colocou uma expectativa muito grande na gente. Sabemos o que podemos fazer. E se eu, particularmente, não estou satisfeito comigo mesmo, sou o primeiro a buscar uma melhora constante. Somos todos perfeccionista. Não brincamos com o nosso sonho, que é o de ganhar a Copa. Sabemos que esse também é o sonho de um País."

De canto, Daniel Alves disse ao Estado que essa expectativa não é negativa, mas ela existe e isso pode frustrar as pessoas que esperavam ver gols, dribles, jogadas bonitas o tempo todo, em todas as partidas. "Nós também queremos tudo isso, mas as pessoas só se lembram de seleções vencedoras. Temos de tapar os ouvidos e fechar os olhos para o que vem de fora e seguir em frente." Ressaltou as lições deixadas pela Espanha, que defendia o título e foi a primeira a ser eliminada.

O jogador sabe que a pressão existe e sempre existirá sobre a seleção, sobretudo em casa, diante de sua gente e da enorme confiança que se formou após a conquista da Copa das Confederações, quando o Brasil sequer tinha um time formado. O próprio Felipão disse que não existe outro caminho para o Brasil que não o hexa, e que tudo abaixo da conquista será considerado fracasso.

Daniel Alves ainda assumiu a responsabilidade de marcar gols e jogar bem contra Camarões e que, com isso, poderia homenagear outras seleções campeãs do Brasil. O que seus companheiros e ele próprio declararam em outras ocasiões na Granja foi a necessidade de cada jogador em atuar em prol do grupo. Daniel quer ser protagonistas, corrigir o que não está dando certo na seleção e no seu futebol (ele foi criticado na partida contra a Croácia por deixar o setor descoberto) e usar da improvisação se as coisas ficarem travadas, como foi diante do México.

"Eu queria pegar essa responsabilidade de marcar um gol e poder lembrar os feitos de outras seleções", disse isso para responder a uma pergunta de Dadá Maravilha, ex-atacante do Atlético-MG e seleção, que usa o microfone do SBT nesta competição. "Nós só pensamos nas outras seleções quando fazem comparações com a nossa." No mesmo dia 21 de junho de 1970, o Brasil, de Pelé, Rivellino, Tostão e Gerson ganhava da Itália e se sagrava tricampeão do mundo. Dadá era reserva de Jairzinho naquele time.