Para Daniel, vitória daria moral ao Botafogo para quarta-feira

O Botafogo vive momento muito difícil. Fora de campo, a crise financeira impede o pagamento dos salários dos jogadores em dia. Nas quatro linhas, os resultados estão longe do esperado e a equipe briga para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para o jovem meia Daniel, no entanto, tudo isso pode começar a mudar diante do Santos, neste domingo.

De acordo com ele, uma vitória no Maracanã pode dar moral para o restante da temporada, inclusive para uma possível recuperação na Copa do Brasil, já que a equipe perdeu em casa para o Ceará por 2 a 1 e decidirá a vaga nas quartas de final em Fortaleza, na semana que vem. "Além de ser um jogo importante pelo Brasileiro em si, pela pontuação e pelo que almejamos, é fundamental para dar confiança para a decisão em Fortaleza."

O próprio Daniel, aliás, é uma das esperanças do técnico Vágner Mancini para a partida. Ele foi desfalque no jogo de ida contra o Ceará por conta de um incômodo na coxa. Os exames médicos não detectaram qualquer lesão e o jogador foi liberado para enfrentar o Santos.

E Daniel quer a vitória para seguir o embalo na competição, após o triunfo da semana passada contra a Chapecoense. "É um jogo muito importante para continuarmos seguindo com bons resultados no Brasileiro. Espero estar voltando ao time com vitória para subirmos na tabela cada vez mais", comentou.