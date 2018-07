Para David Luiz, críticas de fora a Neymar são estratégia contra Brasil

Neymar, considerado o grande talento em quem a seleção brasileira precisa apostar para buscar o título mundial em casa, foi criticado esta semana até mesmo por Pelé, que colocou em dúvida a condição do atacante de assumir o papel de grande nome do Brasil numa Copa do Mundo.

O jogador do Santos, de 21 anos, já vinha sendo criticado pela mídia brasileira e também no exterior por não corresponder às expectativas criadas em torno de seu nome quando veste a camisa do Brasil. Com ele em campo, a seleção perdeu a final dos Jogos Olímpicos de Londres para o México, no ano passado, e foi eliminada nas quartas de final da Copa América de 2011.

Após mais uma atuação apagada pela seleção, na derrota por 2 x 1 para a Inglaterra este mês, Neymar foi alvo de uma polêmica ao ser criticado publicamente no Twitter pelo meia inglês Joey Barton --"Este rapaz Neymar está muito sobrevalorizado. Não está no mesmo nível de Messi ou Ronaldo. Não gastaria 40 ou 50 milhões de libras que pedem por ele. Nem pensar"--, disse.

David Luiz, capitão da seleção brasileira no primeiro amistoso da nova era de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção, no entanto, saiu em defesa do atacante.

"Isso tem muito de estratégia. Só se faz isso quando há um grande alvo. Ninguém quer ver o Brasil campeão em 2014... o povo europeu não vai torcer para o Neymar na Copa do Mundo", disse ele à Reuters, em entrevista por telefone, de Londres.

"É natural que se fale isso sobre ele, falar coisas que não são a realidade e, atingir o Neymar de alguma forma", acrescentou.

Críticos questionam principalmente a disparidade das atuações de Neymar no Santos e na seleção brasileira. Se no time paulista seus gols e dribles ganharam o mundo e renderam a ele o título de autor do gol mais bonito do mundo em 2011, na seleção ele nunca repetiu o mesmo nível.

Na Europa, também são feitas críticas sobre seu estilo de jogo, chamado de "cai-cai" em consequência das muitas faltas sofridas, o que já gerou inclusive vaias ao jogador em amistosos do Brasil realizados por lá.

Parte das críticas diz respeito à decisão de Neymar de permanecer no Santos em vez de aceitar uma transferência para o futebol europeu, onde as defesas são mais firmes e o jogo é mais duro do que no Brasil.

Fora de campo, Neymar tem recebido dicas de companheiros da seleção brasileira para se adaptar a esse estilo de jogo, segundo David Luiz.

"Eu converso com ele sobre jogadores, estratégia e estilo de jogo da Europa para passar algo a ele que ele ainda não vivenciou, e ajudá-lo dentro do campo", disse David Luiz. "Isso é possível porque o grupo é amigo, se dá bem e temos papos que vem à mesa. Ali podemos ensinar e aprender muita coisa", acrescentou.

Em defesa de Neymar, David Luiz argumentou que a permanência dele no Brasil será um vantagem em relação aos adversários na Copa do Mundo.

"Aqui na Europa o campo é mais rápido, a bola não para. Mas, como vamos jogar uma Copa das Confederações e uma Copa do Mundo no Brasil, o gramado será diferente, o clima também, de repente o Neymar vai sofrer menos por já conhecer isso tudo", revelou.

(Reportagem adicional de Pedro Fonseca)