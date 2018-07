Para Deivid, Fla não pode deixar Corinthians disparar O Flamengo enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, com um objetivo: não deixar o Corinthians disparar na ponta do Campeonato Brasileiro. Cinco pontos atrás na classificação - 25 a 20 -, a equipe carioca, que ocupa a terceira colocação, luta para chegar à quinta vitória consecutiva na competição e colar de novo no clube paulista.