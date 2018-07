Para Del Bosque, Espanha deu 'prova de maturidade' ao vencer a França

PARIS - Após a vitória por 1 a 0 sobre a França, fora de casa, nesta terça-feira, o técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, elogiou a atuação e principalmente a postura de seus jogadores, que sabiam do risco de sair de campo em situação delicada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

Se tivessem vencido, os 'Bleus' chegariam a 13 pontos no grupo I e deixariam os atuais campeões europeus e mundiais com oito. Apenas o líder de cada chave tem vaga direta no Mundial.

"O importante eram os três pontos e a prova de maturidade que os jogadores deram. Foram dias incômodos diante da possibilidade de estar a cinco pontos da França, e os jogadores souberam reverter essa situação", enalteceu o treinador.

"Não se precipitaram para querer vencer de qualquer maneira. Venceram sendo os mais ortodoxos possível. Poderia ter sido um resultado mais amplo, mas trabalhamos e sofremos até o final", completou.

O técnico destacou o bom comportamento dos jogadores que normalmente não são titulares, como o goleiro Víctor Valdés e o lateral Nacho Monreal, que substituíram Iker Casillas e Jordi Alba, respectivamente. O jogador do Arsenal inclusive deu passe para o gol do jogo, marcado por Pedro.

"Temos uma base de equipe boa, que é convocada frequentemente, estável, e os que vamos introduzindo têm cumprido sua tarefa. Um dos maiores problemas como técnico de seleção é não conseguir dar lugar a muitos que merecem", comentou.

Del Bosque ainda comparou a partida desta terça-feira à outra contra os franceses, em outubro do ano passado, no estádio Vicente Calderón. Na ocasião, houve empate em 1 a 1.

"O futebol tem curiosidades. Tanto aqui quanto no Calderón, quando a França jogou mais ordenada, foi quando nós jogamos melhor. No segundo tempo de Madri, quando estiveram mais soltos, menos atados, nos criaram mais problemas. A ordem foi ruim para eles, e a desordem, naquela ocasião, foi boa", lembrou.

A vitória em Saint-Denis levou a 'Fúria' a 11 pontos, contra dez dos franceses. Mesmo com a vantagem, Del Bosque pregou cautela ao falar da vaga na Copa.

"Restam três rodadas em que podemos ter problemas, assim como a França. Não podemos dar por vencidas essas três partidas. A França tinha hoje uma posição muito favorável, e agora, a coisa mudou", encerrou.