Pará deverá trocar Santos pelo Cruzeiro; João Paulo renova até o fim de 2026

Pará deverá trocar o Santos pelo Cruzeiro em 2022. Indicado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o lateral-direito já acertou sua saída do clube de Vila Belmiro e poderá ser anunciado pela equipe mineira para a disputa da Série B no ano que vem.

Aos 35 anos, Pará tem uma proposta do Cruzeiro por um contrato de dois anos. O atleta de encaixa no perfil previsto por Luxemburgo para montar uma equipe experiente, mesclada com valores jovens. Ele deverá disputar posição com o paraguaio Cáceres.

Pará tem um cartel com vários títulos importantes. Foi campeão da Libertadores (2011 e 2019), do Brasileirão (2019) e duas vezes da Copas do Brasil (2004 e 2010). Neste ano, foi titular no início, mas perdeu a titularidade com Fábio Carille. Foram 40 jogos em 2021, com um gol e uma assistência.

Já João Paulo estendeu seu contrato com o Santos até dezembro de 2026. Em setembro do ano passado, o goleiro já havia assinado vínculo com o clube até setembro de 2025.

Vindo das categorias de base, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, João Paulo é um dos destaques do time na temporada, na qual disputou 53 partidas e tomou 62 gols. No total, o arqueiro já defendeu o Santos em 87 oportunidades.