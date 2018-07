Para Diego Maradona, Kirchner se parecia com Che Guevara

O astro Diego Armando Maradona afirmou nesta quinta-feira que o ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner, que morreu na quarta-feira passada, se parecia com o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, morto há 42 anos.

Veja também:

Vídeo: Ariel Palácios comenta morte de Kirchner

Análise: Sucessão de Cristina se torna imprevisível

Especial: A trajetória política do ex-presidente

Galeria de fotos: Argentina em luto

Perfil: de líder estudantil à presidência da Argentina

Após comparecer ao velório de Kirchner na Casa Rosada e expressar suas condolências à presidente Cristina Fernández, o ex-jogador afirmou que o ex-líder foi muito importante para o país. "A Argentina perdeu um gladiador, que se enojou, que sempre nos tirou do poço e que era respeitável em todos os aspectos".

Maradona criticou a postura de alguns compatriotas, que de críticos do ex-presidente, passaram a elogiá-lo. "Ontem ouvi alguns opositores [de Kirchner] e diziam que hoje Néstor é o melhor.

Pareceu muito hipócrita, mas quero que Cristina combata esses opositores, como Néstor os combateu".

Maradona comentou que viu o ex-presidente "tranquilo e sereno" quando se reuniu com ele na residência presidencial no mês passado e que, a princípio, pensou que se tratava de uma "brincadeira de mau gosto" quando as redes de televisão anunciaram o falecimento.

"Néstor sempre lutou por seus ideais. Eu não tive uma grande amizade com ele, mas no pouco contato que tive sei que lutava por seus ideais", acrescentou.

Por fim, o ex-técnico da seleção argentina manifestou total apoio a Cristina. "Que ela aguente como presidente e siga adiante. Estou com ela para o que precisar, para dar o que quiser por uma Argentina melhor".