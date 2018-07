Para Diego, Simeone mudou a cara do Atlético de Madrid

O meia Diego, um dos reforços contratados no início da temporada, reconhece o papel do ex-volante argentino na melhora substancial da equipe. "Estou me sentindo muito à vontade com o Simeone. É verdade que é uma posição nova para mim sem a bola, porque quando tenho a bola me dão liberdades com as características que eu tenho. Sem bola devemos trabalhar todos para que os resultados continuem, que é o mais importante. Estou muito feliz por como estamos jogando", disse o brasileiro, que agora joga mais recuado.

O Atlético vem de duas vitórias convincentes, sobre Real Sociedad e Villarreal, nas duas últimas rodadas do Espanhol. Na estreia de Simeone, a equipe havia empatado com o Málaga. Como o time de Madri está eliminado da Copa do Rei, que terá rodada neste meio de semana, o próximo compromisso é só na segunda-feira da próxima semana, contra o Osasuna, fora de casa.

"Já passamos por um momento difícil e agora estamos começando a crescer, a melhorar, e sabemos que é importante não dar passos para trás. A próxima partida é a mais importante. O Osasuna é um rival difícil e nós temos que continuar com humildade e trabalho que é o que nos trará resultados", comentou Diego.