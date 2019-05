Para diminuir desgaste, Palmeiras estreia na Copa do Brasil e vai direto a Brasília

O Palmeiras não retorna a São Paulo após a estreia na Copa do Brasil, em São Luís do Maranhão, nesta quarta-feira diante do Sampaio Côrrea, às 19h15, no Estádio Castelão. A partida é válida pela ida das oitavas de final. Da capital maranhense, o Palmeiras vai direto para Brasília, onde vai enfrentar o Botafogo no sábado, às 16h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A estratégia logística foi definida para evitar o desgaste de uma longa viagem de retorno à capital paulista e, em seguida, outro deslocamento ao Distrito Federal. O cansaço dos atletas tem sido uma preocupação da comissão técnica antes da parada para a Copa América, que começa no dia 14 de junho. O Palmeiras realiza um treino fechado na manhã desta terça-feira antes do embarque para a capital maranhense.

A tendência é que Felipão escale um time bastante diferente daquele que venceu o Santos por 4 a 0, sábado, pelo Brasileirão. Nomes como Hyoran, autor de um dos gols do Palmeiras diante do Santos e que completou 50 partidas, Moisés e Borja deverão aparecer entre os titulares.

Líder do Campeonato Brasileiro e dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras inicia sua campanha na Copa do Brasil diante de um adversário que soma altos e baixos na temporada. Eliminado antes das semifinais do Campeonato Maranhense e da Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa faz boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. O time soma oito pontos com duas vitórias e dois empates.