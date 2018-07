Para Dorival, empate contra o Flamengo será um bom resultado

O Santos busca sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Maracanã, diante do Flamengo. Até agora, foram oito jogos, com seis derrotas e dois empates. O técnico Dorival Júnior, no entanto, não vê o empate fora de casa como um resultado ruim.

“O empate continua sendo um bom resultado. Essa é uma realidade. No Campeonato Brasileiro temos de continuar pontuando. Vamos procurar o resultado, mas a afirmativa é necessária. E ela é presente também nessa situação. É melhor do que trazer um ponto do adversário para manter a distância que exista”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no CT Rei Pelé.

No último treinamento aberto à imprensa antes da viagem para o Rio de Janeiro, Dorival deu prioridade ao posicionamento defensivo em escanteios e a saída em velocidade para o contra-ataque. O zagueiro David Braz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Gustavo Henrique será escalado em seu lugar. No meio, Lucas Lima volta após um resfriado e Paulo Ricardo será mantido como volante. Thiago Maia será opção no banco de reservas.

“O Paulo foi uma opção porque ele produziu muito. O Thiago tem um belo futuro, é um garoto mais do que promissor. Eles vão ter uma briga frequente. Não é uma situação de descarte, muito pelo contrário. Ele é um jogador importante e terá suas oportunidades”, justificou o treinador.