Para Dorival, Atlético-MG não pode 'abaixar a cabeça' A derrota do último sábado diante do Botafogo, por 2 a 0, recolocou o Atlético-MG na zona do rebaixamento do Brasileirão. Faltando seis rodadas para o fim da competição, a situação da equipe mineira é complicada. O técnico Dorival Júnior admite isso, mas afirma que ainda confia na recuperação.