Para Dorival, novo estádio será aliado do Palmeiras contra queda

No ano do centenário e na expectativa de inaugurar o novo estádio, o Palmeiras tem a crença de que jogar na Allianz Parque possa ser um incentivo na luta do time contra o rebaixamento. O técnico Dorival Junior disse nesta quarta-feira que quando inaugurado, o estádio do Palmeiras possa ajudar a equipe na briga para se manter na Série A do Brasileirão.

De acordo com a construtura responsável pela obra, a WTorre, o local deve ser inaugurado entre o fim de outubro e o começo de novembro, quando a competição estará nas dez rodadas finais. Era para ser em setembro, mas foi novamente adiado. "Todos querem ver o estádio pronto, até porque o Palmeiras em seu campo pode ser ainda mais forte", explicou Dorival Junior.

A arena receberá o primeiro evento-teste neste sábado, com a presença de três mil convidados. Será exibido um documentário sobre a conquista do Campeonato Paulista de 1993, sobre o Corinthians, que encerrou o jejum de 17 anos sem títulos do Palmeiras. "Estamos na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, mas o torneio não termina e não começa com nenhum resultado que tivermos no próximo jogo. Precisamos ter a consciência disso e jogar com calma", orientou o treinador.