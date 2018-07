Para Dorival, queda no 2.º tempo definiu derrota do Fla

"Passamos a não ter posse de bola, no segundo tempo principalmente. Proporcionamos as situações de gols para a equipe adversária, que fez um segundo tempo superior ao do Flamengo e mereceu o resultado em razão daquilo que criou", declarou.

Para o treinador, no entanto, mesmo com a queda de rendimento o time carioca poderia ter saído vencedor se não fossem algumas falhas em "lances isolados". Ele lembrou que o gol de empate corintiano saiu após um erro na saída de bola e a virada aconteceu em uma jogada de bola parada.

"De repente pecamos numa saída de bola, como aconteceu no primeiro gol, e numa bola parada, no segundo. Assim como tínhamos tirado proveito na primeira etapa. Infelizmente com o Flamengo tem acontecido isso. Lances isolados definem a sorte de uma partida. Tem sido assim ao longo dessas últimas três partidas. O Flamengo tem que trabalhar mais e produzir mais. Acho que temos campo para que isso aconteça. Precisamos nos mexer mais porque a situação incomoda", admitiu.

Com 35 pontos, o Flamengo é apenas o 14.º colocado, sete pontos à frente do Sport, que abre a zona de rebaixamento e ainda atua nesta quinta. "O desafio é grande, a situação é difícil e temos que trabalhar. Não podemos ficar lamentando, até porque não temos espaço e tempo para que isso aconteça. O Flamengo não se livrou de nada. Temos que viver com essa realidade e enfrentarmos. Acima de tudo, um pouco mais de vibração e de coração", pediu Dorival.