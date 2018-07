Para Dorival, 'remontagem do elenco' atrasa recuperação do São Paulo

O técnico Dorival Junior disse nesta sexta-feira que o processo de adaptação e entrosamento do São Paulo após saídas e contratações de novos jogadores durante o Campeonato Brasileiro foi decisivo para dificultar a recuperação do time na tabela. O treinador destacou a dificuldade para manter o equilíbrio na equipe.

"Poucos jogadores da atual equipe do São Paulo estavam no time há dois ou três meses. Estamos trabalhando um equipe que passa por um processo de remontagem dentro de uma competição. As oscilações são naturais. Não se faz uma equipe da noite para o dia", disse o técnico.

Dorival falou que, apesar da dificuldade, vê o time evoluindo. "Estamos mostrando evolução e o desafio agora é manter um equilíbrio durante os 90 minutos e não deixar situações específicas mudarem o jogo completamente contra a gente. Estamos mudando. Só não vê que não quer. O São Paulo está próximo de viver um novo momento."

Para o técnico, este equilíbrio que o São Paulo ainda não tem em campo tem a ver com tempo de trabalho. "Alguns detalhes importantes ainda estão faltando. São penetrações, confiança dos jogadores em fazer jogadas difíceis, a percepção que os atletas precisam ter do momento dos companheiros, e isso tudo é algo que não dá pra fazer em pouco tempo."

Apesar de reconhecer as dificuldades de entrosar o time por conta das sucessivas transferências, Dorival não criticou a diretoria tricolor. Pelo contrário, o treinador diz ver dirigentes comprometidos e preocupados com a situação do time. "A diretoria do São Paulo é participativa e dinâmica. Resolve os problemas rapidamente e vemos que existe integração. Estão preocupados com a situação do clube e não existe omissão em relação a isso. Não vejo nada que coloque em xeque a diretoria do São Paulo. Tudo que é possível está sendo feito."