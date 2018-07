Para Edno, Botafogo tem obrigação de vencer o Inter

Na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem a mesma pontuação do quarto colocado Atlético-PR (56), que hoje ficaria com a última vaga para a Libertadores. Na briga pelo torneio continental, a equipe carioca não esconde que tem a responsabilidade da vitória na partida deste domingo, diante do Internacional, no Engenhão.

"O time está bem ciente do que tem que fazer e contra um adversário difícil. Nosso objetivo é vencer e vencer, não importa se for jogando bem ou no chutão. Estamos na nossa casa, temos que começar a cem quilômetros por hora para fazer o jogo ficar fácil e conquistar os três pontos", declarou o meia-atacante Edno.

O jogador vive a expectativa de ser titular. Ele tem treinado no lugar de Jobson, que foi afastado pelo técnico Joel Santana por seguidos problemas disciplinares. No entanto, Edno preferiu esquecer a briga por uma vaga na equipe e afirmou que só pensa nos objetivos do Botafogo.

"O Botafogo nunca fez uma campanha tão boa nos pontos corridos. Todo mundo tem que comemorar se 15 anos depois chegarmos à Libertadores. Esse grupo é vencedor, está alcançando os objetivos e quer ficar na história do clube. Falta pouco para isso", disse Edno.