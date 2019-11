Para elenco do Inter, expulsão de Marcelo Lomba decidiu Gre-Nal

O Internacional visitou o Grêmio, no começo da noite deste domingo, e acabou derrotado pelo rival por 2 a 0, se complicando no Campeonato Brasileiro. Após o revés na Arena do Grêmio, os atletas colorados elegeram a expulsão do goleiro Marcelo Lomba, após carrinho em jogada que deveria ter sido parada por impedimento de Luciano, como primordial para o resultado.

"Ruim, pela tabela, pelo momento também. Era uma chance de reverter a situação que estamos vivendo. Clássico pesa animicamente. O primeiro tempo foi equilibrado. O segundo tempo todo acabou prejudicado pela expulsão. Prejudicados pelo protocolo de ter que esperar a situação. Aí ficou mais difícil", disse o lateral-esquerdo Uendel logo na saída de campo.

O goleiro Danilo Fernandes, que entrou na vaga de Marcelo Lomba, foi o único atleta do Internacional que falou com a imprensa na zona mista. Ele ainda analisou o gol de Rômulo, que fechou o placar, num chute por cobertura.

"Jogar com um a menos, todo mundo sabe que é difícil. Nossa equipe até começou a trabalhar bem a bola, a gente conseguiu a posse de bola. Era inevitável que, quando o Grêmio pegasse a bola, eles tentariam envolver nosso time. Foi isso. Não sei nem se o Rômulo foi chutar no gol, não sei se ele foi colocar na área, e acabou fazendo o gol, um pouco de sorte. Paciência, agora é levantar a cabeça", destacou.

Com a derrota para o arquirrival Grêmio, o Internacional perde uma posição e fica na sétima colocação, com 46 pontos, já que o Athletico-PR, leva vantagem no saldo de gols: 13 a 6. O time paranaense, porém, foi campeão da Copa do Brasil, está entre os seis primeiros, abrindo um lugar para à próxima Copa Libertadores. São Paulo, com 52, fecha o G-4, posição que garante vaga na fase de grupos da próxima edição da competição continental.

A equipe colorada volta a campo na quinta-feira, às 19h30, quando visita o Ceará, no Castelão, em Fortaleza (CE), para a 31ª rodada.