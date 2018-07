Para Elkeson, Andrezinho era 'o que faltava' no Botafogo Um dos maiores destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, Elkeson terá um novo parceiro no meio-campo alvinegro nesta temporada. Principal reforço do clube para 2012, Andrezinho dividirá com o ex-jogador do Vitória a responsabilidade por armar o time. A parceria, que começa no quarto dividido por eles na concentração, promete ajudar o Botafogo a evoluir dentro de campo.