Para encarar Corinthians, Falcão testa Inter sem titulares da seleção Sub-20

PORTO ALEGRE - Sem poder contar com o zagueiro Juan e o meia Oscar, que retornam aos treinos no Internacional nesta quarta-feira após defenderem a seleção brasileira Sub-20 em um amistoso contra a Arábia Saudita, o técnico Paulo Roberto Falcão testou o time gaúcho em coletivo realizado nesta terça pela manhã. A atividade visa o confronto com o Corinthians, nesta quinta, no Pacaembu, em jogo adiantado da 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a ausência dos dois titulares que servem a equipe nacional comandada por Ney Franco, o treinador promoveu a entrada de Índio na zaga e Ricardo Goulart no meio-campo. No treino previsto para esta quarta pela manhã, porém, Falcão espera contar com a presença de Juan e Oscar, que deverão fazer, na quinta, o último jogo antes de se juntarem definitivamente à seleção Sub-20 que disputará o Mundial da categoria, na Colômbia.

Nesta terça, Falcão armou o time titular do Inter com a seguinte formação: Muriel; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Bolatti, Guiñazu, D''Alessandro e Ricardo Goulart; Zé Roberto e Leandro Damião. Já a equipe reserva teve Renan; Alisson, Dalton, Moledo e Zé Mário; Matias, Glaydson, Elton e Fabrício; Alex e Gilberto.

No duelo contra o Corinthians, Bolatti retornará ao time do Inter depois de ter cumprido suspensão na rodada passada. A partida da 12.ª rodada envolvendo os dois clubes será disputada por antecipação por conta da participação da equipe gaúcha na Copa Audi, entre os dias 26 e 27 de julho.