Para lotar o Pacaembu, Palmeiras reduz preço dos ingressos

A diretoria do Palmeiras decidiu diminuir o preço dos ingressos para o jogo contra o Sport, neste sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Além dos preços reduzidos em relação aos praticados no Allianz Parque (o setor Cadeira Gol Norte, o mais barato, costuma ser vendido por R$ 80), os associados Avanti também têm descontos nas entradas. Os preços no Pacaembu variam entre R$ 30 (tobogã) e R$ 120 (cadeira coberta azul). Até a tarde desta quinta-feira, mais de 13 mil ingressos já haviam sido adquiridos antecipadamente.

O jogo será realizado no Pacaembu porque o Allianz Parque será o palco do show da banda Muse, no sábado, e da cantora Ariana Grande, que se apresenta no anfiteatro, no domingo. Para o jogo de quarta-feira, o confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Fluminense, a arena deverá estar disponível, de acordo com a construtora.

A última partida que o Palmeiras disputou no Pacaembu foi no mês de setembro, a vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio. Naquela data, a "casa" do Palmeiras recebeu o show do cantor britânico Rod Stewart. Na ocasião, mais de 26 mil palmeirenses viram a vitória segura sobre o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro.

Preço dos ingressos para Palmeiras e Sport no Pacaembu

Arquibancada Verde - R$ 40,00

Arquibancada Amarela - R$ 40,00

Arquibancada Laranja - R$ 40,00

Cadeira Laranja - R$ 60,00

Cadeira Descoberta - R$ 80,00

Cadeira Coberta Azul - R$ 120,00

Tobogã - R$ 30,00

Arquibancada Visitante Lilás - R$ 40,00