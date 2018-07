Para encostar no G-4, Fluminense enfrenta um Sport cheio de mistérios

Depois da surpreendente derrota para a Chapecoense (4 a 1), na última quinta-feira, o Fluminense passou a não depender só dos próprios resultados para conseguir uma vaga na Copa Libertadores de 2015. Mas ainda há um fio de esperança e o time precisa derrotar o Sport, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco, no Recife, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para se manter na luta por uma vaga na competição internacional.

A equipe vai enfrentar um adversário que não tem mais nenhuma pretensão e que conseguiu se livrar do risco de rebaixamento ao vencer o Palmeiras no meio de semana por 2 a 0, na inauguração do estádio oficial do clube paulista. Isso, no entanto, não representa nenhuma vantagem, na avaliação do técnico Cristóvão Borges.

Contrariado com a atuação do Fluminense no último jogo e com a reação da torcida no estádio do Maracanã, que o ofendeu em coro, ele vai tentar corrigir os principais erros da equipe no vexame para a Chapecoense: a lentidão da saída da defesa para o ataque e a marcação precária e irregular do time.

Uma outra preocupação do técnico é com relação ao ânimo do grupo. O abatimento da equipe com a goleada e o protesto dos torcedores, que também pediram "olé" ao time catarinense, era nítido durante o embarque do time para Recife, na última sexta. O atacante Fred chegou a reclamar publicamente do comportamento da torcida no Maracanã. Neste domingo, o zagueiro Guilherme Mattis, suspenso, deve dar lugar para Fabrício.