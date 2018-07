Para estreia de Ganso, torcedor provoca confusão nas bilheterias do Morumbi

SÃO PAULO - Os torcedores do São Paulo fizeram filas e provocaram tumulto nas bilheterias do Morumbi para comprar, na manhã desta quinta, ingressos para a partida do time com o Náutico, domingo. Tudo porque o técnico Ney Franco confirmou a estreia do meia Ganso, comprado do Santos após se desentender com o presidente do clube e com parte da torcida, que o chamou de marcenário.

Os ingressos foram disputados nos guichês. Houve confusão e a diretoria do São Paulo precisou pedir reforço para a polícia. O Morumbi deverá ter um bom público, mas o número de torcedores não deverá chegar aos 40 mil por causa do feriado prolongado na cidade.