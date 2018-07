Para Evair, clássico entre Corinthians e Palmeiras virou uma decisão

Considerado um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o ex-jogador Evair afirma que o jogo entre Corinthians e Palmeiras, marcado para o dia 5 de novembro, na Arena Corinthians, terá o "caráter de decisão". As duas equipes, líder e vice-líder, estão separadas por seis pontos na tabela (59 a 53) do Campeonato Brasileiro.

"Os dois times sempre proporcionam grandes jogos, não importa a fase nem o momento, mas esse certamente terá um caráter de decisão justamente pelo fato de o Palmeiras ter se aproximado na tabela", afirmou o ex-camisa 9.

"A vantagem do Corinthians ainda é significativa, mas uma vitória do Palmeiras em Itaquera pode fazer com que tudo mude. Eu já disputei finais e duelos históricos de Libertadores entre Palmeiras x Corinthians e sei o peso que essa partida representa", completou o campeão paulista e brasileiro de 1993/94.

A avaliação de Evair foi feita nesta quinta-feira durante um encontro com fãs e torcedores, na Academia Store de Diadema (SP). O encontrou marcou o encerramento do tour de lançamento sua biografia oficial "Evair, O Matador".

Ao todo, foram 13 visitas durante o tour na rede de lojas oficiais ao longo de 2017 em dez cidades diferentes. Além de estreitar as relações com o ídolo, os torcedores contribuíram com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Foram arrecadados mais de três toneladas de alimentos, que serão distribuídos para instituições de escolhidas pelo próprio Evair.