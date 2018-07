Pará evita falar em título antecipado no Santos

A vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo classificou o Santos para a decisão do Campeonato Paulista e colocou a equipe como favorito para a decisão contra o Santo André, diante de mais uma boa atuação da equipe. Apesar da euforia dos torcedores, o lateral Pará evitou falar em título antecipado.

"Vamos continuar jogando com raça, jogando pra frente e marcando forte. Não tem nada definido. Teremos mais dois jogos importantes e queremos vencê-los para alcançarmos o nosso objetivo maior", afirmou, prevendo uma grande decisão entre Santos e Santo André.

Surpresa da escalação santista no clássico contra o São Paulo, Pará aprovou o seu desempenho na partida de domingo. "Foi minha melhor atuação pelo Santos, com certeza. Já fui muito criticado e aprendi com tudo isso. Agradeço por ter conseguido ajudar os companheiros dentro de campo", disse.

Pará afirmou que o apoio dos torcedores lhe deu mais confiança durante o jogo. "Ouvir o estádio inteiro gritando o meu nome, ainda no primeiro tempo, foi especial. Naquele momento me emocionei e fiquei mais motivado para fazer a diferença dentro de campo", comentou.