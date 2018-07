Pará evita pensar no Palmeiras e diz: 'Flamengo tem nove decisões pela frente'

O Flamengo segue na cola do Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quatro pontos separam o líder do time rubro-negro, mas na Gávea a ordem é não pensar no rival paulista. Foi o que deixou claro o lateral Pará nesta terça-feira, ao pedir que os jogadores flamenguistas pensem apenas nas últimas nove partidas e encarem elas como "finais".

"A gente está ciente do que tem que fazer. Temos nove decisões pela frente. Temos que pensar jogo a jogo e este de quinta é fundamental. Ganhando do Fluminense, podemos abrir uma boa distância para eles. Precisamos de foco e determinação para colocar em prática o que o Zé Ricardo pede para a gente nos treinamentos. Assim, poderemos fazer uma bela partida", declarou.

Nesta quinta, o time rubro-negro terá a difícil tarefa de encarar um de seus maiores rivais, o Fluminense, que também briga na parte de cima da tabela e é o quinto colocado. Depois de uma grande novela para escolher a sede, o clássico foi marcado para Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e Pará espera contar com o apoio da torcida.

"Estamos vindo de várias decisões. Se trata de um clássico regional e estamos preparados para encarar de igual para igual com o apoio da nossa torcida em Volta Redonda. Sabemos que o futebol não se ganha na véspera, temos que trabalhar para chegar na quinta preparados", comentou.

Prova da dificuldade que este duelo pode reservar aconteceu no primeiro turno, quando o Fluminense venceu na Arena das Dunas por 2 a 1. "No primeiro turno fizemos uma belíssima partida, perdemos no detalhe. Já faz parte do passado. Quinta vai ser um jogo totalmente diferente entre duas equipes almejando coisas grandes na competição", lembrou Pará.