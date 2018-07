Para evitar adeus de Rogério Ceni, Muricy diz 'coisa especial'

Tão logo o São Paulo foi eliminado pelo Atlético Nacional, na noite desta quarta-feira, no Morumbi, e os holofotes se viraram para Rogério Ceni. O goleiro, que considera continuar jogando em 2015, mais uma vez não quis falar de seu futuro, mas teve uma conversa com Muricy Ramalho ainda no vestiário.

Abatido com a queda na semifinal, Rogério foi consolado pelo treinador e evitou falar sobre os seus planos para o próximo ano. Isso, porém, não quer dizer que a aposentadoria não foi discutida entre goleiro e técnico.

"Não sou muito de conversar com ele, mas para o Rogério eu falei uma coisa especial e se ele quiser contar para vocês, ele conta. Sei que ele sentiu demais, mas sei como é esse tipo de gente, quando quero alguma coisa eu vou atrás. Por isso falei uma coisa especial para ele, está com ele agora", afirmou.

Muricy abordou o goleiro e disse que Ceni pode ter perdido o título da Copa Sul-Americana, mas ainda teria chance de ser campeão na Libertadores do ano que vem. A reação do goleiro deixou o treinador otimista, embora Muricy tenha dito que o jogador não expôs sua posição.

"Gente como ele, diferente, os caras não gostam de sair por baixo. Às vezes uma eliminação pode mudar para o lado positivo, eles querem sair ganhando. Acho que pode mudar bastante, para o lado bom", ponderou o comandante.