Para evitar assédio de europeus, Corinthians negocia renovação de titulares

O Corinthians já se prepara para encarar diversas propostas por seus jogadores ao final da temporada. Como forma de minimizar o interesse de times do exterior, principalmente da Europa, por seus atletas, a diretoria negocia a renovação de pelo menos três titulares para alongar o vínculo atual e ter maior tranquilidade para discutir ofertas. São os casos do goleiro Cássio, do lateral-direito Fagner e do zagueiro Balbuena.

+ No Corinthians, Pablo melhora, mas ainda é dúvida contra o Botafogo

xA situação que parecia mais próxima de acerto é com Cássio. O goleiro disse, após o jogo com o Grêmio, que existem conversas para ele prorrogar o vínculo, que atualmente se encerra em dezembro de 2019. "Espero que tudo esteja acertado em uma ou duas semanas", comentou.

A renovação de Cássio reforça a ideia de que ele permanecerá para a próxima temporada e com isso, aumentam as chances de Walter deixar o clube. O São Paulo negocia sua contratação.

Na defesa, Balbuena disse que seu empresário teve uma reunião com a diretoria e que ficaram de conversar nos próximos dias para definir alguns pontos. "Eles se reuniram e falaram do assunto, mas não sei detalhes de renovação. Vai ter uma reunião aqui (no Brasil) quando meu empresário ver. Só sei que é por quatro anos e o importante é que existe a intenção de ambas as partes", contou o paraguaio, que tem contrato até dezembro de 2018.

+ Gabriel pede volta de ‘faísca’ do primeiro turno para o Corinthians

Quanto a Fagner, que tem contrato até o fim de 2018, a diretoria já falou sobre o tema, mas as negociações ainda não avançaram. Entretanto, os dois lados do negócio admitem muito interesse em firmar novo vínculo, por isso tudo deve ser definido rapidamente.

Por outro lado, a diretoria sabe que alguns titulares devem sair ao final do ano. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia Rodriguinho receberam sondagens recentemente, assim como o atacante Jô, que sempre que é questionado sobre o seu futuro, desconversa.